sapedmitry

Здравствуйте, накопилось 3и ТЗ для дизайнера с хорошим уровнем PS и желательно с опытом работы с карточками для Wildberries. 2ое ТЗ самое требовательное к уровню дизайнера. 1. Три карточки с наборами масок для лица. Подробное ТЗ см. https://docs.google.com/document/d/1nzmWn8_XIvOI1xIDfINelqpRYEaNPsKyDzbBLmu2zFA/ 2. ...
- $200Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен уникальный дизайн для фронтальной части вот такой упаковки носков: [url=https://take.ms/Jejtv]https://take.ms/Jejtv[/url] [url=https://take.ms/M7HfB]https://take.ms/M7HfB[/url] (мы пока что определяемся с формой коробки, но с размерами уже определились - длина 28 см, ширина 10 см.). Логотип (концепция) [url=https://take.ms/Bz2A0]https://take.ms/Bz2A0[/url] Логотип может дорабатываться, ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переработка большого количества статей на разные тематики. На выходе должен получиться читабельный, грамотный текст. Вы должны хорошо знать русский язык и уметь подбирать обороты и синонимы. А также иметь опыт выполнения подобных заказов. Требуется не просто ...Редактирование и Корректура45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется помощник. Обязанности: Быстрое создание качественных и интересных контентных сайтов. Поиск и подбор шаблонов для дизайна, верстка с psd макетов. Поиск и наполнение контентом, возможно сканирование книг/журналов Навыки и опыт: php, mysql - от среднего ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется сис. админ на постоянную удаленную работу, в редких случаях с выездом к нам в офис за доп. плату (Москва) Нужно администрировать, настраивать, общаться с коллокейтерами, решать проблемы в работе серверов на площадке в Германии, а ...Системное администрирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется произвести переписку от моего имени с техподдержкой http://keyweb.de, на тему условий приобретения у них услуги "аренды серверов" и доп. услуг. Я предоставляю Вам текст на русском, вы переводите его на немецкий с сохранением смысла, далее ...Переводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен логотип для сайта по недвижимости. Бюджет 8000 рублей. Простой, строгий, а главное чтобы он вписался в дизайн сайта. (ссылку на дизайн, дам при личной переписке).Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Собственно срочно нужны всего 2! иконки Очень нравится стиль и исполнение вот тут http://ikonka.ru/works/smarthotel.png (маленькие) Если Вы сможете реализовать, на таком же уровне и такого же качества. Пожалуйста напишите с прикреплением ссылки на готовые работы. Владелец ikonka.ru к ...Иконки и Пиксель-арт34 заявкиЗакрыт15 лет назад