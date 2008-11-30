sapedmitry

Собственно срочно нужны всего 2! иконки Очень нравится стиль и исполнение вот тут http://ikonka.ru/works/smarthotel.png (маленькие) Если Вы сможете реализовать, на таком же уровне и такого же качества. Пожалуйста напишите с прикреплением ссылки на готовые работы. Владелец ikonka.ru к ...