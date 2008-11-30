sapedmitry

Дмитрий sapedmitry

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
sapedmitry

sapedmitry

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  • Три ТЗ. Ретушь, обтравка итд. Карточки для Wildberries.

    $200

    Здравствуйте, накопилось 3и ТЗ для дизайнера с хорошим уровнем PS и желательно с опытом работы с карточками для Wildberries. 2ое ТЗ самое требовательное к уровню дизайнера. 1. Три карточки с наборами масок для лица. Подробное ТЗ см. https://docs.google.com/document/d/1nzmWn8_XIvOI1xIDfINelqpRYEaNPsKyDzbBLmu2zFA/ 2. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн фронтальной части упаковки для носков

    Здравствуйте. Нужен уникальный дизайн для фронтальной части вот такой упаковки носков: [url=https://take.ms/Jejtv]https://take.ms/Jejtv[/url] [url=https://take.ms/M7HfB]https://take.ms/M7HfB[/url] (мы пока что определяемся с формой коробки, но с размерами уже определились - длина 28 см, ширина 10 см.). Логотип (концепция) [url=https://take.ms/Bz2A0]https://take.ms/Bz2A0[/url] Логотип может дорабатываться, ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовка текстов статей для размножения.

    Требуется переработка большого количества статей на разные тематики. На выходе должен получиться читабельный, грамотный текст. Вы должны хорошо знать русский язык и уметь подбирать обороты и синонимы. А также иметь опыт выполнения подобных заказов. Требуется не просто ...

    Редактирование и Корректура45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощник (cоздание сайтов, рерайт)

    $1000

    Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется помощник. Обязанности: Быстрое создание качественных и интересных контентных сайтов. Поиск и подбор шаблонов для дизайна, верстка с psd макетов. Поиск и наполнение контентом, возможно сканирование книг/журналов Навыки и опыт: php, mysql - от среднего ...

    PHPMySQLDLEPhotoshopВерстка из PSD
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сис. админ, работа с серверами (удаленка, Москва)

    $1000

    Требуется сис. админ на постоянную удаленную работу, в редких случаях с выездом к нам в офис за доп. плату (Москва) Нужно администрировать, настраивать, общаться с коллокейтерами, решать проблемы в работе серверов на площадке в Германии, а ...

    Системное администрирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пообщаться с тех. поддержкой в Германии

    $100

    Требуется произвести переписку от моего имени с техподдержкой http://keyweb.de, на тему условий приобретения у них услуги "аренды серверов" и доп. услуг. Я предоставляю Вам текст на русском, вы переводите его на немецкий с сохранением смысла, далее ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 иконки

    $250

    Собственно срочно нужны всего 2! иконки Очень нравится стиль и исполнение вот тут http://ikonka.ru/works/smarthotel.png (маленькие) Если Вы сможете реализовать, на таком же уровне и такого же качества. Пожалуйста напишите с прикреплением ссылки на готовые работы. Владелец ikonka.ru к ...

    Иконки и Пиксель-арт34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад