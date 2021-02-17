Макет главной страницы мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен20 заявок2501 просмотр
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#1$50

Подробности о приложении в прикреплённом документе.

Простое по своей сути приложение с главным экраном и 6-ю внутренними экранами.

Исходник должен быть в фигме.

С победителем конкурса продолжим отрисовку остальных страниц, если договоримся по условиям.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Победитель конкурса
stepan_bn
Степан 
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Предложил лучший вариант дизайна. Работаем дальше.
Максим замечательный заказчик. Всегда на связи, детальное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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stepan_bn
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