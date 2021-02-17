Макет главной страницы мобильного приложения

Хорошо бы завтра уже приступить, так как сроки как обычно. Важно увидеть портфолио, точную стоимость конечно же обсудим после вашего знакомства с ТЗ. Кратко: Корректировка 2-4 прототипов (это то, что срочно) + 15-20 экранов самого приложения (это ...