Разработка цветовой палитры и дизайна для iOS приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт1 заявка2273 просмотра
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Нужен дизайнер который разработает цветовую палитру и сделает дизайн 1го раздела (3 экрана) приложения.

Если сработаемся, продолжим делать дизайн остальных разделов.

Приложение для медитаций.

Присылайте ссылки на портфолио

В прикрепленном файле информация про каждый экран

iOS
3 года назад
igoryan0001
Игорь 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад