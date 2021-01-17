Добрый день!Меня зовут Марина, я подготавливаю проект для западных ивесторов. В связи с тем, что мои ресурсы закончились на этом этапе и пока нет доходов, для докрутки тестовой версии приложения в сфере нутрициологии и здоровья, ...
Разработка цветовой палитры и дизайна для iOS приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер который разработает цветовую палитру и сделает дизайн 1го раздела (3 экрана) приложения.
Если сработаемся, продолжим делать дизайн остальных разделов.
Приложение для медитаций.
Присылайте ссылки на портфолио
В прикрепленном файле информация про каждый экран
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