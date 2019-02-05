igoryan0001

IOS - Разработчик

4+ года нативной разработки под iOS

мои проекты:

adblock утилита с нуля. Фриланс:

https://apps.apple.com/ua/app/lighting-ultimate-protection/id1506720408

ascend написано мной с нуля в команде с дизайнером и бэкендщиком. Работа в компании(ремоут):

https://apps.apple.com/ua/app/ascend-video/id1496739998

обучалка английскому написано мной с нуля в команде с дизайнером и бэкендщиком. Работа в компании(ремоут):

https://apps.apple.com/ua/app/ucanspeak/id1479660742

https://apps.apple.com/ua/app/ucanspeak-огэ-егэ/id1488752088

интернет магазин входит в топ10 в Украине (поддержка проекта + новый функционал). Работа в компании(офис):

https://apps.apple.com/ua/app/kasta-скидки-и-акции/id547622923

соц. сеть писали с командой с нуля. потом поддержание и добавление нового функционала. Работа в компании(офис):

https://apps.apple.com/ua/app/inrating/id1336983710

Skills: Swift, Objective C, iOS, UIKit, Foundation, Alamofire, Git, CocoaPods, SnapKit, JSON, XML, Core Animation, Core Graphics, AutoLayout, Storyboard, SQLite, Realm DB, Google analytics, Firebase, Push Notification, MapKit ...

Understanding: OOD, OOP, Programing Patterns, ARC, WebSocket, Socket io, Texture, RESTful API, HTTP, AutoLayout, Size Classes, User Conversion, User Interface Design, Prototyping, MV*, Monetization, ...