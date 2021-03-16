Дизайн образовательного мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен32 заявки420 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хорошо бы завтра уже приступить, так как сроки как обычно.

Важно увидеть портфолио, точную стоимость конечно же обсудим после вашего знакомства с ТЗ.

Кратко: Корректировка 2-4 прототипов (это то, что срочно) + 15-20 экранов самого приложения (это уже в адекватном рабочем режиме).

3 года назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
designer_sergey
Сергей 
24 годаСША
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
$240
10 дней
Спасибо большое, в краткие сроки прототипы были готовы, четко как и нужно!
Отличный заказчик. Понятная задача, своевременная оплата, быстрый фидбек. Рекомендую к сотрудничеству.