Внутренние страницы мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен2 заявки468 просмотров
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Нужно нарисовать внутренние страницы мобильного приложения по эскизу главной.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
stepan_bn
Степан 
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$125
3 дня
работа выполнена в срок и полностью соответствует тз.
Интересная задача. Рекомендую Максима к сотрудничеству.