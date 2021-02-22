У нас существует готовое решение, логистический сервис для фермеров по реализации собранного урожая с cимпатичным минималистичным UI. Необходимо разраборать дизайны новых режимов в Figma для сервиса и мобильного приложения подстоившись под существующий стиль, но дополняя ...
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Нужно нарисовать внутренние страницы мобильного приложения по эскизу главной.
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