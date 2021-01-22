UX/UI дизайн сервиса и мобильного приложения для фермеров

У нас существует готовое решение, логистический сервис для фермеров по реализации собранного урожая с cимпатичным минималистичным UI. Необходимо разраборать дизайны новых режимов в Figma для сервиса и мобильного приложения подстоившись под существующий стиль, но дополняя и расширяя его. В основном это модальные формы и таблицы данных с фильтрациями, сортировками, пейджингом. В рамках проекта от вас ожидается знакомство с приложением, разработка дизайна, итерационная проработка дизайнов на основании обратной связи, сопровождение дизайна (обозначение недочетов для команды разработки). Ожидаем, что кандидат сможет продемонстировать хороший уровень UI/UX дизайна (портфолио).

Большой плюс разговорный английский. Оплата почасовая.