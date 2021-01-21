Дизайн приложения для IOS и Андроид

Приложение iOS и Андроид:

(telegram @la_la_lais)

1. Заставка с изображением рестайлингового черного Мерседес Е-класса моргающего один раз при старте приложения аварийкой или дальним светом. Бета версия без моргания. 2. На заставке прямоугольная с небольшим скруглёнными углами кнопка: Взять в аренду дизельный Мерседес Е200D 2021 года выпуска для работы в бизнес-такси.3. По нажатию на кнопку если пользователь не зарегистрирован - “Введите номер телефона, привязанного к аккаунту бизнес-такси Wheely или Яндекс», место для ввода телефона и регистрации с отправкой СМС. После этого просим ввести данные и фото паспорта, водительского удостоверения, селфи с паспортом, селфи с водительским удостоверением, сведения о возможности работы в бизнес тарифах агрегаторов - по аналогии с каршерингом.4. После регистрации экран выбор тарифа с предоплатой: с авансом на сутки 4000 7/0; 4500 6/1; с авансом на неделю 3500 7/0; 4000 6/1; с авансом на месяц 3000 7/0; 3500 6/1.5. Стартовый экран с сообщением: Спасибо за интерес к нашему сервису! После проверки документов с Вами свяжется региональный координатор.6. Для зарегистрированных пользователей экран ввода кредитной карты для оплаты аренды, эквайринг берём банка Санкт-Петербург, Сбербанка или Альфа-банка.