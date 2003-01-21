annastukalenko

Анна Стукаленко annastukalenkoannastukalenko
Здравствуйте! Меня зовут Аня, я веб-дизайнер и я знаю какой дизайн вам нужен.
Мое отличие от многих специалистов в том, что я провожу углублённый анализ конкурентов, выявляю потребности и боли ваших клиентов и закрываю их. В результате увеличивается количество заявок в сам бизнес.
Немного о работе со мной:
⁃ всегда на связи;
⁃ делаю все в установленный срок и раньше;
⁃ нет платных правок;
⁃ разрабатываю индивидуальный, уникальный дизайн, который точно решает поставленную задачу.
По ходу работы я
⁃ провожу анализ аудитории и конкурентов;
⁃ подбираю референсы до будущего дизайна;
⁃ подбираю цветовую гамму и шрифты;
⁃ в итоге получаем дизайн, который полностью удовлетворяет все запросы и пожелания.
Специализируюсь на:
- работе с текстами (копирайтинг, рерайтинг, перевод с иностранных языков, транскрипция, редактирование, написание продающих текстов, стихотворений, и т.д.) Есть опыт работы в интернет-журнале
- работе с медиа ресурсами (видеомонтаж, озвучка, редактирование фотографий, и т.д.)
- дизайн сайтов (проработка главной страницы, страницы с услугами, дизайн карточек, подбор цветовой гаммы и т.д.)
- создание презентаций
- ведение социальных сетей
Могу гарантировать со своей стороны качественное выполнение заказа по удобной и Вам, и мне цене.
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