annastukalenko

Ваш веб-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Аня, я веб-дизайнер и я знаю какой дизайн вам нужен.

Мое отличие от многих специалистов в том, что я провожу углублённый анализ конкурентов, выявляю потребности и боли ваших клиентов и закрываю их. В результате увеличивается количество заявок в сам бизнес.

Немного о работе со мной:

⁃ всегда на связи;

⁃ делаю все в установленный срок и раньше;

⁃ нет платных правок;

⁃ разрабатываю индивидуальный, уникальный дизайн, который точно решает поставленную задачу.

По ходу работы я

⁃ провожу анализ аудитории и конкурентов;

⁃ подбираю референсы до будущего дизайна;

⁃ подбираю цветовую гамму и шрифты;

⁃ в итоге получаем дизайн, который полностью удовлетворяет все запросы и пожелания.

Специализируюсь на:

- работе с текстами (копирайтинг, рерайтинг, перевод с иностранных языков, транскрипция, редактирование, написание продающих текстов, стихотворений, и т.д.) Есть опыт работы в интернет-журнале

- работе с медиа ресурсами (видеомонтаж, озвучка, редактирование фотографий, и т.д.)

- дизайн сайтов (проработка главной страницы, страницы с услугами, дизайн карточек, подбор цветовой гаммы и т.д.)

- создание презентаций

- ведение социальных сетей

Могу гарантировать со своей стороны качественное выполнение заказа по удобной и Вам, и мне цене.

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