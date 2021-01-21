Редизайн существующего iOS-приложения о футболе

Доброго времени суток!

Являюсь автором небольшого проекта о футболе, который уже доступен в сторе, функционирует и все такое. Все в приложении делал сам, но понимаю, что дизайнер из меня не очень, поэтому очень хотел бы найти профессионала в этом деле)

Нужен редизайн на основе того, что есть сейчас. Интересуют только макеты, сама верстка в приложении не требуется. По стоимости, срокам и тд готов обсуждать, главное, чтобы было красиво)

Ссылка на приложение - https://apps.apple.com/ru/app/tile-soccer-social-network/id1494405996?l=en