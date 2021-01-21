Редизайн существующего приложения о футболе

Доброго времени суток! Являюсь автором небольшого проекта о футболе, который уже доступен в сторе, функционирует и все такое. Все в приложении делал сам, но понимаю, что дизайнер из меня не очень, поэтому очень хотел бы ...
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Здравствуйте, Татьяна
Очень понравились ваши работы, ваше чувство вкуса, хотел бы посотрудничать с вами в рамках редизайна небольшого проекта о футболе (https://apps.apple.com/ru/app/tile-soccer-social-network/id1494405996?l=en). Являюсь автором и разработчиком данного проекта, однако дизайнер из меня, как мне кажется, не очень, поэтому нахожусь в поиске настоящего профессионала (профессионалки) в этом деле)
Приложение уже в сторе, дизайн какой-никакой есть, нужно на основе существующего функционала сделать макеты на iPhone/iPad в скетче, фигме, где вам будет удобно. По срокам и стоимости готов обсуждать. Буду ждать вашего ответа.
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