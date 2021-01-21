Редизайн существующего приложения о футболе

Здравствуйте, Татьяна

Очень понравились ваши работы, ваше чувство вкуса, хотел бы посотрудничать с вами в рамках редизайна небольшого проекта о футболе (https://apps.apple.com/ru/app/tile-soccer-social-network/id1494405996?l=en). Являюсь автором и разработчиком данного проекта, однако дизайнер из меня, как мне кажется, не очень, поэтому нахожусь в поиске настоящего профессионала (профессионалки) в этом деле)

Приложение уже в сторе, дизайн какой-никакой есть, нужно на основе существующего функционала сделать макеты на iPhone/iPad в скетче, фигме, где вам будет удобно. По срокам и стоимости готов обсуждать. Буду ждать вашего ответа.