Здравствуйте! Нужно придумать и нарисовать marble race в 3d. В какой программе не важно, главное чтобы получилось красиво. Все в своем стиле. Можно посмотреть различные видео на эту тематику на ютубе. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=Xkk4anCf8cY& Хронометраж 1-2 минуты. Напишите цену ...