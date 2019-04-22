Логотип DECOLTERIA

Нкобходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта проектирование, поставка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. Название сайта - Видеонаблюдение Петербурга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать логотип по одному направлению нашей деятельности.
Название DECOLTERIA.
Услуги по индивидуальному подбору белья на большие размеры (это и худенькие девочки с большой грудью и пышные дамы). до 13 размера.
Мы прежде всего продаем белье, услуга это консультация, учим женщин правильно примерять белье и определять подошел бюстгальтер или нет. Женщины очень благодарны, так как 9 из 10 женщин не правильно покупают белье и очень страдают от этого.
По данному направлению создан одностраничный сайт (мы его еще дорабатываем) http://decolteria.ru/
А также были сделаны листовки и пакеты.
Все сделали пока без использования логотипа, пытаясь внедрить в существующую цветовую гамму, которая использована в нашем магазине. Просто там название MALINA, оно не пригодно для продвижения в интернете, пришлось придумать новое название. И чтобы у клиентов не возникало непонимания, решили сохранить цветовую гамму просто внедрив новое слово.
Теперь готовы переводить полностью всю деятельность на decolteria. Поэтому нужен логотип.
Проблема в том, что мы уже сделали вывеску в одном месте и использовали круг из фирменного стиля MALINA.
Возможно у Вас получится сделать так, чтобы логотип не противоречил кругу, но это не обязательное условие!
Так как Вы можете придумать, что-то лучше и мы будет готовы уйти от круга.
В логотипе желательно использовать не более двух цветов, минималистичный смысловой дизайн в духе Strastisfera.
файлы:
пакеты decolteria: https://drive.google.com/file/d/1DwzFsKZKXVrDf1DTo8PeL--99bPtRd_j/view?usp=sharing
листовка сторона А: https://drive.google.com/file/d/1AXzRYwL1dpNPRAlOpa-dQoCrrYYDPiem/view?usp=sharing
листовка сторона B: https://drive.google.com/file/d/1BrfE-LFh-5xLwgVex0zLTmrQOe74oGO5/view?usp=sharing
в приложении также элементы фирменного стиля MALINA
Но повторюсь, что привязка с фирменному стилю не обязательна, так как он достаточно старый и если он Вам совсем не нравится, то не ориентируемся на него.
Хочется сделать стильно. :)
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