Нарисовать логотип игры

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок170 просмотров
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Всем привет! Ищу исполнителя который сможет нарисовать логотип в приведённой ниже стилистике.

При прикреплении заказа прошу указать стоимость и прикрепить свои предыдущие работы.

5 лет назад
keron3771_aq
Илья 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Наталья профессионал своего дела, после показа проделанной работы попросил правки, выполнила оперативно!
Задача была поставлена четко, информации было достаточно, оплата прошла мгновенна! Рекомендую как Хорошего Заказчика! :)
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