Нарисовать логотип для сайта

Нкобходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта проектирование, поставка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. Название сайта - Видеонаблюдение Петербурга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно нарисовать логотип и предложить 3-5 вариантов на утверждение.
Сроки 1-2 дня
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