Нам нужен логотип! ТЗ прикреплено файлом.
Логотип компании в нише LOFT, есть собственный прототип
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы мебельный StartUP создающий лофтовые предметы интерьера. LOFT – то, что нас восхищает и вдохновляет. Мы считаем этот стиль наиболее современным, неудивительно, насколько он стал трендовым. Наша идея – изменить рынок мебели таким образом, чтобы LOFT мебель попала в дома и офисы людей, стремящихся к новому и лучшему.
Для нас мебель не древесина, металл и стекло. Мебель – искусство, в котором каждый из нас независимый художник.
Нам нужен крутой логотип, который выразит нашу суть, наше ядро. Логотип, который запомнится и создать эмоцию, разбудит эмоции, подарит человеку инсайт.
Логотип должен содержать игру смыслов и образов.
Наша компания называется THE 1 LOFT. Мы позиционируем себя как первую лофтовую мануфактуру. Эти смыслы должны быть выражены в логотипе.
В приложении мы даем каркас логотипа, который мы сделали сами. В нем обыгрывается форма кирпича, как основного элемента, который ассоциируется с LOFT-стилем. Также в этом макете видна комбинация цифры «1» и буквы «L», которая должна быть нашим «символом», тем знаком, который можно лаконично нанести на значок нашего сотрудника или символом из которого можно сделать иконку мобильного приложения.
Оставляйте заявки, присылайте портфолио или примеры работ, которые лучше всего могут нам показать, что именно вы можете справиться с этой работой лучше всех.
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