Простой логотип: срисовать шрифт и добавить веточки сверху и снизу (примеры на фото)

select wear - название бренда

Будет нанесение на флизилин этого лого

Файл нужен для программы CorelDRAW, в формате *cdr. Картинка должна быть в кривых. 17я версия

Так же нужен логотип этот для бирок: 2х6см сатин

картон: 5х9 см с отверстием 4-5 мм