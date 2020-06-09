Сделать аудит сайта, смотреть вебвизор

Есть сайт, по доставке товаров из Китая. Необходимо посмотреть вебвизор, каждого посетителя за три дня. И составить отчет, по каким причинам пользователи уходят с сайта и перечень возможных исправлений для повышения конверсии.

Естественно для начала неплохо изучить область, чтобы понимать, чем занимается сайт. Скажу сразу, что людям которые имели опыт с сайтами, которые доставляют товары с таобао, будет очень легко разобраться. Собственно будет большим плюсом. Но в остальном, готов все рассказать, если это потребуется.