Необходимы люди с Питера до 5 человек. Задача простая зайти оценить дизайн сайт высказать мнение о доставке.Оплата qiwe,wmz, или яндекс деньги...
Регистрация онлайн
Требуется пройти регистрацию в каждой из панелей. Далее переходим в Account и копируем API ключ и заносим в таблицу.На некоторых панелях не будет возможность регистрацию сделать- такие просто пропускаем. Документ с сайтами скину!
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