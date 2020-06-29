Нужен комплексный маркетинг

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт4 заявки267 просмотров

1) создание, наполнение и ведение группы в ИНСТАГРАММ - цель - не менее 5000 подписчиков к концу отчетного периода2) увеличение количества предварительных заказов с сайта до 1000 за отчетный период3) разместить или уточнить инфу в 2 гис по всем магазинам сети4) включиться и вести акции  завода Крафт(оренбург) , Балтика5) создать пилотный проект на примере одного магазина со среднемесячной  выручкой до 900000 с целью повысить выручку на 15% в течении 2 отчетных периодов6) поддержание сайта в актуальном состоянии

5 лет назад
-Alex-Ivanov-
Алексей 
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Заявки фрилансеров

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