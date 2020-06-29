Искомый результат - прототип мультилендинг-страницы, наполненной заголовками, призывами к действию и продающим описанием, для чего необходимо - проанализировать рынок, разделить ЦА на группы, написать тексты и заголовки по каждой группе (интерьеры квартир, интерьеры домов, ...
Нужен комплексный маркетинг
1) создание, наполнение и ведение группы в ИНСТАГРАММ - цель - не менее 5000 подписчиков к концу отчетного периода2) увеличение количества предварительных заказов с сайта до 1000 за отчетный период3) разместить или уточнить инфу в 2 гис по всем магазинам сети4) включиться и вести акции завода Крафт(оренбург) , Балтика5) создать пилотный проект на примере одного магазина со среднемесячной выручкой до 900000 с целью повысить выручку на 15% в течении 2 отчетных периодов6) поддержание сайта в актуальном состоянии
Заявки фрилансеров
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