Нужен комплексный маркетинг

1) создание, наполнение и ведение группы в ИНСТАГРАММ - цель - не менее 5000 подписчиков к концу отчетного периода2) увеличение количества предварительных заказов с сайта до 1000 за отчетный период3) разместить или уточнить инфу в 2 гис по всем магазинам сети4) включиться и вести акции завода Крафт(оренбург) , Балтика5) создать пилотный проект на примере одного магазина со среднемесячной выручкой до 900000 с целью повысить выручку на 15% в течении 2 отчетных периодов6) поддержание сайта в актуальном состоянии