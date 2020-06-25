международный сайт о недвижимости достаточно простой дизайн. Несложное наполнение. В основе лежит гениальная ( спасибо !) идея на пересечении секторов финансового, крипто и недвижимости. Основное требование- ...
МАРКЕТОЛОГ! Прототипирование лендинга, наполнение текстом
Искомый результат - прототип мультилендинг-страницы, наполненной заголовками, призывами к действию и продающим описанием, для чего необходимо
- проанализировать рынок, разделить ЦА на группы, написать тексты и заголовки по каждой группе (интерьеры квартир, интерьеры домов, проектирование загородных домов, интерьеры офисов, интерьеры входных групп - примерно 6-ть групп)
- изучить нас
- изучить конкурентов
- проявить сильные стороны нашего предложения
- изучить распространенные боли и возражения
- написать их опровержения
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