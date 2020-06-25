МАРКЕТОЛОГ! Прототипирование лендинга, наполнение текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт6 заявок490 просмотров

Искомый результат - прототип мультилендинг-страницы, наполненной заголовками, призывами к действию и продающим описанием, для чего необходимо

- проанализировать рынок, разделить ЦА на группы, написать тексты и заголовки по каждой группе (интерьеры квартир, интерьеры домов, проектирование загородных домов, интерьеры офисов, интерьеры входных групп - примерно 6-ть групп)

- изучить нас

- изучить конкурентов

- проявить сильные стороны нашего предложения

- изучить распространенные боли и возражения

- написать их опровержения

5 лет назад
itrace
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
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Олеся
 
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5 лет назад
5 лет назад