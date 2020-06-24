Нужна консультация маркетолога в грамотно построение сайта с точки зрения маркетинга.
Сайт и его продвижение
международный сайт о недвижимости
достаточно простой дизайн. Несложное наполнение.
В основе лежит гениальная ( спасибо !) идея на пересечении секторов финансового, крипто и недвижимости.
Основное требование- не программирование и не Ай Ти навыки, а достаточно быть просто умным человеком и... честным!
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОБСУЖДАЕМ МОЮ ИДЕЮ ВМЕСТЕ ЗАТЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ДРУЖЕСКОЙ БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ( не кладите трубку)), после создания сайта каждую неделю созваниваемся, улучшаем- Вы ведете сайт.
НО ... НО ДЕЛИМ 50 на 50 надвигающиеся средства включая миллиард. Благодарю за понимание ! Сергей Олегович.
рисков для Вас нет - деньги на ВАШЕМ СЧЕТУ ! или делаем совместный крипто ( за мои средства). опыт есть.
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