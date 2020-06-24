Сайт и его продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт16 заявок490 просмотров

международный сайт о недвижимости 

достаточно простой дизайн. Несложное наполнение.

В основе лежит гениальная ( спасибо !) идея на пересечении секторов финансового, крипто и недвижимости.

Основное требование- не программирование и не Ай Ти навыки, а достаточно быть просто умным человеком и... честным! 

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОБСУЖДАЕМ МОЮ ИДЕЮ ВМЕСТЕ ЗАТЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ДРУЖЕСКОЙ БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ( не кладите трубку)), после создания сайта каждую неделю созваниваемся, улучшаем- Вы ведете сайт.

НО ... НО ДЕЛИМ 50 на 50 надвигающиеся средства включая миллиард. Благодарю за понимание ! Сергей Олегович. 

рисков для Вас нет - деньги на ВАШЕМ СЧЕТУ ! или делаем совместный крипто ( за мои средства). опыт есть.

5 лет назад
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