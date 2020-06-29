Простий тестирование Битрикс и Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки413 просмотров

Нужно пройти тестирование для получение сертификатов в личном кабинете Битрикс и Яндекс с нашими аккаунтами.

Битрикс: https://partners24.1c-bitrix.ru/program/edu/

Яндекс: https://yandex.ru/adv/expert/

5 лет назад
MIgroup
Руслан 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад