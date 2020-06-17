Нужно написать макросы по экселю и сделать парсинг

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Закрыт2 заявки510 просмотров

Здравствуйте

Нужно написать максрос для экселя чтобы при определенный критериях сайт выдавал ответ и экспортировать этот ответ в эксель файлМне нужно импортировать таблицу из сайта по каждой каждой компании250 компаний и к ним своя таблица из сайтаПрикрепила картинки из чего что нужно сделать

Работа срочная, прошу откликаться фрилансеров с опытом 

5 лет назад
leshchenko_vera
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