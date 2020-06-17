Создать Wordpress Gutenberg блок

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Добрый день, 

Необходимо создать новый гутенберг блок для сайта. Скрин блока в описании. Исполнителю вышлю исходник для оформления блока. Блок надо сделать кодом в новом плагине, без задействования дополнительных плагинов типа acf.

WordPress
5 лет назад
ruslan-777
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