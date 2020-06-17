Доброго времени Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_4F0mpJQ_dclei-YTpC-yaw6cFr1VGX89k54PQlKAeI/edit?usp=sharing Прошу внимательно с ним ознакомиться, только потом откликаться. Частичная постоплата 10+10+10 т.р. по заказу Работа на моем хостинге
Создать Wordpress Gutenberg блок
Добрый день,
Необходимо создать новый гутенберг блок для сайта. Скрин блока в описании. Исполнителю вышлю исходник для оформления блока. Блок надо сделать кодом в новом плагине, без задействования дополнительных плагинов типа acf.
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