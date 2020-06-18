Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Доработка личного кабинета в Wordpress
(wordpess) - сайт онлайн-школы.
Личный кабинет состоит из 6 страниц (можно табами, аккордеоном, можно AJAX)
Модераторы являются преподавателями.
1. Мой курс - отображает текст из полей, которые может редактировать только администратор или модератор в профиле пользователя или через иные настройки
Выводимый текст из полей:
- Название и описание курса
- Расписание занятий (например, с понедельника по четверг, с 16:00 до 18:00)
- Мой учитель (Фамилия Имя Отчество)
2. Онлайн уроки - вывод видео из поля, где указывается ссылка на Zoom трансляцию администратором или модератором.
3. Моё домашнее задание - вывод звуковых файлов, загруженных изначально в файловый менеджер, для каждого курса, используя ссылку, вводимую в поле администратором или модератором.
4. Моя оплата - состоит из двух частей:
- Выбрать период оплаты за месяц, за 3, за полгода и т.п., плюс пользователь может выбрать необходимое количество дней через календарь и сама оплата (интеграция Робокассы, Интеркассы или ЯндексКассы)
- Другая часть показывает до какого числа произведена оплата, сколько занятий осталось, плюс поле для ввода номера whatsupp или по СМС, по которому автоматически будет приходить оповещение за неделю до окончания оплаченного срока.
5. Мои отработки - календарь занятий такого типа:
Уровень> Возраст> Месяц>
1 4 7 10 13 16
2 5 8 11 14 17
3 6 9 12 15 18
Где “>” - выпадающий список, выбор в котором выводит разные календари
Ниже выпадает календарь, в зависимости от выбранного уровня, возраста и месяца.
Пользователь нажимает на число (пометка для тех чисел, где есть преподаватели для отработки) и ему выводится имя преподавателя и время (все данные выводятся модераторами самостоятельно) + приходит уведомление в мессенджер о записи на отработку, запись платная (интеграция с онлайн-кассой).
6. Контакты
Вывод контактной информации через поля и textarea.
Все страницы, кроме Моя оплата и Контакты являются закрытыми, и открываются после оплаты.
P.S. Можно разработать, как обособленный плагин. Можно как объединение нескольких плагинов.
· nulled плагины разрешены
· использование необходимых плагинов разрешено.
· стилизация не важна, важна дальнейшая интеграция с дизайном, посредством самостоятельной стилизации или шорткодами.
Обязательные требования
Платформа вордпресс. Можно все что описано в задании сделать с помощью плагинов.
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