Помощь с сайтом

$43
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка184 просмотра

1. Создать страничку для собачьих кормов, чтоб так же товары  можно было через панель админа добавить, редактировать, удалять. 2. Исправить ошибку. Удаление товара не работает в панели админа. 3. Мобильная версия сайта

5 лет назад
art8eat
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Asmada
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$43
3 дня
Escrow
Все как в прошлый раз, работа сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Всё проходит на высшем уровне. Понятное ТЗ, оплата в сроки.

Заявки фрилансеров

Asmada
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад