Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Помощь с сайтом
1. Создать страничку для собачьих кормов, чтоб так же товары можно было через панель админа добавить, редактировать, удалять. 2. Исправить ошибку. Удаление товара не работает в панели админа. 3. Мобильная версия сайта
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