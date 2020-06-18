Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Сделать график
Всем привет!
Внимательно ознакомьтесь с проектом!
Задача
Нужно сверстать и настроить график
Задачу в ТЗ прикрепил к проекту
Если что то неясно, задавайте вопросы
1. Оплата – 50% Верстка по макету десктоп+мобильная.(html+css + canvas(или альтернатива))
1.1 Показываете макет на вашем тестовом. Правим. Утверждаем.
2. Подключение интерактива к UI. Кнопки, вкладки и пр. элементы для взаимодействия с графиком.(js)
2.1 Тестим. Вносим изменения. Утверждаем.
3. Оплачиваем – 30%. Подключение к backend (json, jsonp)
3.1 Тестим. Правим.
4. Оплачиваем остаток. – 20%. Проверка на "боевом" сервере. Правки.
Завершение сделки, оставляем отзывы
yadi.sk/d/9b6yReFNSzZSqQ – наглядно как должно работать
по мима бэка который описан в тз. еще в уже готовую верстку (ее предоставлю исполнителю, верстка это уже серверные php скрипты с кодом) нужно будет вставить сверстанный вами график, со всеми ux инструментами- всплывающие подстказки, назначение ставок, выбор времени, приближение и т.д для того что бы программист в дальнейшем мог их использовать в интеграции
Обязательные требования
Поэтапная работу с заключением сделки
Прошу не писать людей которые не готовы работать через сделку и которые не уверены что выполнят работу полностью. Которые не ознакомились целиком с проектом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $430
Доброго времени Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_4F0mpJQ_dclei-YTpC-yaw6cFr1VGX89k54PQlKAeI/edit?usp=sharing Прошу внимательно с ним ознакомиться, только потом откликаться. Частичная постоплата 10+10+10 т.р. по заказу Работа на моем хостингеВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
(wordpess) - сайт онлайн-школы. Личный кабинет состоит из 6 страниц (можно табами, аккордеоном, можно AJAX) Модераторы являются преподавателями. 1. Мой курс - отображает текст из полей, ...Закрыт5 лет назад
Необходимо разработать такую систему https://www.easycargo3d.com с некоторыми упущениями. Важные функционалы: -Возможность добавлять коробки -Возможность выбирать размер контейнера произвольно -Возможность удобно двигать, вращать объекты -При близком приближении камеры к объекту, объект ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно написать максрос для экселя чтобы при определенный критериях сайт выдавал ответ и экспортировать этот ответ в эксель файлМне нужно импортировать таблицу из сайта по каждой каждой компании250 компаний и к ним своя ...Закрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо создать новый гутенберг блок для сайта. Скрин блока в описании. Исполнителю вышлю исходник для оформления блока. Блок надо сделать кодом в новом плагине, без задействования дополнительных плагинов типа acf.Закрыт5 лет назад
Нужен сайт: - на Joomla, - подгрузка данных с https://kad.arbitr.ru/ (подробности ниже), - ведение внутреннего календаря по аналогии с https://kad.arbitr.ru/, - возможность выгрузки календаря в .doc, .xls, .pdf, - обработка данных по алгоритму, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно интегрировать WayForPay с Тильдой. Чтобы работало так же, как готовые интеграции, которые есть на Тильде (например liqpay). Т.е. клиент оформляет заказ, потом попадает на страницу оплаты WayForPay, где уже вписаны его данные и общая сумма заказа из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать экспертную систему (систему поддержки принятия решения) с использованием инструмента Exsys Corvid www.exsys.com . Желательно, чтобы лицензия была у разработчика. Суть системы: автоматизация "воронки продаж", т е "вести" лида пошагово от первого шага ...Закрыт5 лет назад