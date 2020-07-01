Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Сделать систему проверки почты на WP
Суть такая: сначала страница регистрации на мероприятие(это онлайн трансляция). Все регистрируются, данные сохраняются куда-то. Перед трансляцией на сайте появляется кнопка - перейти к трансляции, нажимают, появляется форма - введите почту. Если почта среди зарегистрированных то переход к странице трансляции, если нет почты в зарегистрированных то перекидывает на регистрацию. Все почты и данные тех кто смотрел трансляцию собираются в xls или csv файл. Далее по этим почтам происходит рассылка с предложением пройти тест и опять по ссылке окно проверки почты - если эта почта в базе тех кто смотрел трансляцию то отправляем на страницу теста, если нет в базе то доступ запрещен. Страницу регистрации, трансляции и теста делать не нужно, нужно сделать саму систему проверки и сбора данных.
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