Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua
Улучшения по сайту
1) сделать скрипт для отправки формы контактов с валидацией, скрипт должен иметь конфигурацию для отправки через gmail2) исправить соглашение о cookie, сейчас отображается каждый раз после обновления страницы, нужно чтоб после нажатия на кнопку принять запоминало состояние
Заявки фрилансеров
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