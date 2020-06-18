Улучшения по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок559 просмотров

1) сделать скрипт для отправки формы контактов с валидацией, скрипт должен иметь конфигурацию для отправки через gmail2) исправить соглашение о cookie, сейчас отображается каждый раз после обновления страницы, нужно чтоб после нажатия на кнопку принять запоминало состояние

http://pkg-g.com/

5 лет назад
Brander
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
18 отзывов
5 лет назад
Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов(-2)
5 лет назад
Николай
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Лев
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад