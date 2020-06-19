Вкратце нужно следующее. -Система бронирования -Выбор региона/стран в которых можно забронировать -Расчет стоимости в зависимости от Т/С: с помощью google maps api за городом, по городу фикс цена, почасовая аренда -Возможность ...
Разработка сервиса сравнения
Разработать проект сравнения сервиса смартфонов.
- Источник для парсинга gsmarena.com/
Дизайн
- Простой, удобный, современный. При работе с таблицами или рейтингами обсудить варианты совмещения или предложить лучший.
- Наличие адаптива, мобильной версии для смартфона, планшета.
- Продумать структуру для блоков H2 и удобного перехода между ними.
- Предусмотреть блок для вывода рекламы Яндекс Маркета.
Техническая часть
- Чистая верстка по стандартам.
- Микроразметка. Все что поддается вывести в schema. Цель попадание тайтла и блока с описанием и картинкой при поиске в сниппет поисковой системы.
- Как вариант для распределения нагрузки CDN.
- Мультиязычность (английский, русский, испанский, немецкий, французский, португальский, итальянский, польский, японский, китайский).
- Живой поиск, подсказка при вводе от 2 символов.
- Желательна помощь в настройке или переносе на ВПС.
- https
- Все вариации результатов сравнений допустить к индексации как отдельные страницы.
- Опционально включение и выключение уведомления о cookie.
Особенности
- В панели управления (далее ПУ) должны быть ряд стандартных функций:
- Авто. Этот режим предполагается использовать для установки единого вида meta-заголовков и описаний на сравнении определенного типа комплектующих. Где задается один эксклюзивный заголовок / текст на странице, и при включении режима «авто» в этих полях меняются значения – «Сравнение «А» vs «B» по бенчмаркам» (title для примера). Где «А» и «B» заменяемые значения на основе выбранного сравнения. Также в самом тексте на странице.
- Ручной. При ручном заполнении режим авто отключается. И все поля прописываются вручную. Появляется возможность редактирования единого описания на странице и мета.
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