Разработка сервиса сравнения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок815 просмотров

Разработать проект сравнения сервиса смартфонов.

Цель: разработать удобный и запоминающийся альтернативный сервис сравнений смартфонов по примеру источника для парсинга (источник для парсинга) или аналоги: https://phonesdata.com/ru/ https://nanoreview.net/phone-compare. Крайне важно уделить внимание чистоте кода и быстрой загрузке страниц.

Дизайн

  • Простой, удобный, современный. При работе с таблицами или рейтингами обсудить варианты совмещения или предложить лучший.
  • Наличие адаптива, мобильной версии для смартфона, планшета.
  • Продумать структуру для блоков H2 и удобного перехода между ними.
  • Предусмотреть блок для вывода рекламы Яндекс Маркета.

    Техническая часть

    • Чистая верстка по стандартам.
    • Микроразметка. Все что поддается вывести в schema. Цель попадание тайтла и блока с описанием и картинкой при поиске в сниппет поисковой системы.
    • Как вариант для распределения нагрузки CDN.
    • Мультиязычность (английский, русский, испанский, немецкий, французский, португальский, итальянский, польский, японский, китайский).
    • Живой поиск, подсказка при вводе от 2 символов.
    • Желательна помощь в настройке или переносе на ВПС.
    • https
    • Все вариации результатов сравнений допустить к индексации как отдельные страницы.
    • Опционально включение и выключение уведомления о cookie.

      Особенности 

      • В панели управления (далее ПУ) должны быть ряд стандартных функций:
      - регистрация пользователя с возможностью редактирования персональных данных- восстановление пароля- антиспам -  возможность управлять пользователями (удалять, блокировать).2) Ручное добавление карточек видеокарт или процессора или подтягивание информации парсером (обновление с источников).3) Предусмотреть наиболее удобные места под рекламу. Обсудить с дизайнером.4) Страница контактов с обратной связью.5) Страница категории блога для статей и новостей.6) Страница самой статьи или новости. 7) Наличие редактора для форматирования текста (максимально защищенного) с возможностью простой вставки медиафайлов).8) При тяжелой нагрузке подумать если есть возможность сжатия графики через tinypng.com например.SEOВ проекте должен быть набор классического инструмента для редактирования информации в ручном режиме и автоматическом, включая meta-key, description, title, примеры:
      • Авто. Этот режим предполагается использовать для установки единого вида meta-заголовков и описаний на сравнении определенного типа комплектующих. Где задается один эксклюзивный заголовок / текст на странице, и при включении режима «авто» в этих полях меняются значения – «Сравнение «А» vs «B» по бенчмаркам» (title для примера). Где «А» и «B» заменяемые значения на основе выбранного сравнения. Также в самом тексте на странице.
      • Ручной. При ручном заполнении режим авто отключается. И все поля прописываются вручную. Появляется возможность редактирования единого описания на странице и мета.
      Для статей предусмотреть блоки внимания можно взять отсюда https://reboot.wpshop.tech/attention/
В отклике к заявке пожалуйста указывайте: cms / framework на котором можете сделать сайт
5 лет назад
suomi2000
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