Нужно объединить 2 сайта

Нужно написать парсер или с помощью функционала выгрузки загрузки,по графику будет с Опенкарта перекидывать инфу по товарам в Битрикс

полностью: Создание, Редактирование, Удаление

Только товары

Работа по постоплате

Делать надо будет не на рабочих сайтах, поэтому можете сделать у себя на хосте