Нужно объединить 2 сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки541 просмотр

Нужно написать парсер или с помощью функционала выгрузки загрузки,по графику будет с Опенкарта перекидывать инфу по товарам в Битрикс

полностью: Создание, Редактирование, Удаление

Только товары

Работа по постоплате

Делать надо будет не на рабочих сайтах, поэтому можете сделать у себя на хосте

Opencart
5 лет назад
karlsonfly
Кирилл 
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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