Вывести данные по api

Нужно сделать таблицы с данными, которые обновляются несколько раз в день.

Вывести в обычный html php кодом. Запаролить на вход.

Данные которые нужно брать находятся:

База MySQL (выгружаются в нее данные из amo crm)

API яндекс директ и гугл эдвордса

API facebook, инсты, ютуба

В приложении таблица, как это примерно должно выглядеть.