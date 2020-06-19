Вывести данные по api

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок659 просмотров

Нужно сделать таблицы с данными, которые обновляются несколько раз в день.

Вывести в обычный html php кодом. Запаролить на вход.

Данные которые нужно брать находятся:

База MySQL (выгружаются в нее данные из amo crm)

API яндекс директ и гугл эдвордса

API facebook, инсты, ютуба

В приложении таблица, как это примерно должно выглядеть.

HTMLMySQLPHP
5 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
28 отзывов
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на опенкарт

    есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интегрировать верстку на фреймворк

    Есть готовая верстка сайта http://test1.brizmanstudio.com/pages.html Нужно интегрировать ее на фреймворк, cms не подходят. Все страницы статика кроме каталога продукции и продуктов. Функций заказа, покупки, корзины ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лайкер для тик тока

    Нужен лайкер для тик тока, вбиваем хеш тег и он заходит в первые 30 найденных видео и все их лайкает, он должен запоминать какие видео лайкнул чтоб не лайкать повторно.Желательно чтобы ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно объединить 2 сайта

    Нужно написать парсер или с помощью функционала выгрузки загрузки,по графику будет с Опенкарта перекидывать инфу по товарам в Битрикс полностью: Создание, Редактирование, Удаление Только товары Работа по постоплате Делать ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сервиса сравнения

    Разработать проект сравнения сервиса смартфонов. Источник для парсинга gsmarena.com/Цель: разработать удобный и запоминающийся альтернативный сервис сравнений смартфонов по примеру источника для парсинга (источник для парсинга) или аналоги: https://phonesdata.com/ru/ https://nanoreview.net/phone-compare. Крайне важно уделить ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать модуль для бронирования автомобилей для сайта на тильда

    Вкратце нужно следующее. -Система бронирования -Выбор региона/стран в которых можно забронировать -Расчет стоимости в зависимости от Т/С: с помощью google maps api за городом, по городу фикс цена, почасовая аренда -Возможность ...

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на wordpress

    Необходимо сверстать сайт  под новый дезайн. Вебсайт имеет калькулятор. Необходимо иметь навыки програмирования чтобы менять функционал калькулятора. К сайту также подключен функционал выдачи смет и подключен к аналитикам и crm системе. Специалист должен ...

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить на сайт возможность воспроизводить звуки

    Добавить аудиоплеер для воспроизведения нескольких звуков в режиме лупов на сайт по типу как это сделано https://www.noisli.com/ Также сверстать страницу по типу как в аттаче. от вас сроки и стоимость

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад