есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Вывести данные по api
Нужно сделать таблицы с данными, которые обновляются несколько раз в день.
Вывести в обычный html php кодом. Запаролить на вход.
Данные которые нужно брать находятся:
База MySQL (выгружаются в нее данные из amo crm)
API яндекс директ и гугл эдвордса
API facebook, инсты, ютуба
В приложении таблица, как это примерно должно выглядеть.
Заявки фрилансеров
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