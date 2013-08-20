Люблю и умею писать тексты
Образование: Симферопольский государственный университет им. Фрунзе, специальность - прикладная математика
Профессия: программист
Опыт работы копирайтером: более 12 лет
Мои любимые темы: финансы и банки, транспортная логистика, полиграфия, автотематика.
Языки: английский разговорный
О себе: ответственна и пунктуальна. Считаю, что к работе должен быть стимул, поэтому не рассматриваю дешевые заказы. Декларируя расценки, адекватно оцениваю свои возможности и способности. Нормально реагирую на критику и всегда готова довести текст до уровня, который устроит заказчика.
Портфолио
- Сущность и виды банковских депозитов1194 просмотра
- Выбор валюты депозита448 просмотров
- Как рассчитать проценты по депозиту514 просмотров
- Депозиты - выгодный пассивный доход444 просмотра
- Отдых в Евпатории213 просмотров
- Бюро переводов "Арбат"316 просмотров
- Такси Свиблово253 просмотра
- Папа или дедушка249 просмотров
- Гипермаркет с аквапарком205 просмотров
- Компания ПрофКомплект – надежный партнер на рынке266 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу! Все превосходно!
Ответный отзыв
Сотрудничество оставило положительные впечатления. Рекомендую!
$250
10 баллов
10 лет назад
Отлично выполненная работа! Все в срок и качественно, без замечаний. Рад буду продолжить сотрудничество с Татьяной.
Ответный отзыв
Впечатления от сотрудничества только положительные: испеппывающее ТЗ, моментальная оплата, возможность договориться о сроках. Мне искренне понравился заказчик! Буду рада продолжить сотрудничество.
$10
10 баллов
10 лет назад
Отличное качество работы, грамотная вставка ключей. Только приятные впечатления от работы с Татьяной.
Ответный отзыв
От сотрудничесвта осталось положительное впечатление: четкое ТЗ, быстрая оплата.
$7
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер с большим опытом, что сразу чувствуется в текстах. Работы всегда вовремя, креативны и оригинальны. Надеюсь продолжить совместную работу!
Ответный отзыв
Сотрудничество с заказчиком оставляет самые приятные впечатления, адекватное и понятное ТЗ, быстрая оплата.
$30
10 баллов
12 лет назад
Быстрое исполнение работы. Все именно так как я и просил. Работа выполнена на отлично! Буду обязательно сотрудничать с Татьяной.
Ответный отзыв
Интересная работа и внятное ТЗ. Спасибо!
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
#378
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2316
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3509
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#4064