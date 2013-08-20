tvl

Татьяна tvl

 
56 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Люблю и умею писать тексты

Образование: Симферопольский государственный университет им. Фрунзе, специальность - прикладная математика

Профессия: программист

Опыт работы копирайтером: более 12 лет

Мои любимые темы: финансы и банки, транспортная логистика, полиграфия, автотематика.

Языки: английский разговорный

О себе: ответственна и пунктуальна. Считаю, что к работе должен быть стимул, поэтому не рассматриваю дешевые заказы. Декларируя расценки, адекватно оцениваю свои возможности и способности. Нормально реагирую на критику и всегда готова довести текст до уровня, который устроит заказчика.

Отзывы заказчиков
tsvetkovR
Цветков 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Статьи про финансы и кредит
Спасибо за работу! Все превосходно!
Сотрудничество оставило положительные впечатления. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rodnik77
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Статьи по теме: китайские самосвалы, тягачи
Отлично выполненная работа! Все в срок и качественно, без замечаний. Рад буду продолжить сотрудничество с Татьяной.
Впечатления от сотрудничества только положительные: испеппывающее ТЗ, моментальная оплата, возможность договориться о сроках. Мне искренне понравился заказчик! Буду рада продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Качественный рерайт об услуге "Трезвый водитель"
Отличное качество работы, грамотная вставка ключей. Только приятные впечатления от работы с Татьяной.
От сотрудничесвта осталось положительное впечатление: четкое ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
vegaprodiz
Маркелов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
10 лет назад
SEO-копирайтинг.
Копирайтер с большим опытом, что сразу чувствуется в текстах. Работы всегда вовремя, креативны и оригинальны. Надеюсь продолжить совместную работу!
Сотрудничество с заказчиком оставляет самые приятные впечатления, адекватное и понятное ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Написание текста.
Быстрое исполнение работы. Все именно так как я и просил. Работа выполнена на отлично! Буду обязательно сотрудничать с Татьяной.
Интересная работа и внятное ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
#378
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2316
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3509
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#4064