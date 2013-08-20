Люблю и умею писать тексты

Образование: Симферопольский государственный университет им. Фрунзе, специальность - прикладная математика

Профессия: программист

Опыт работы копирайтером: более 12 лет

Мои любимые темы: финансы и банки, транспортная логистика, полиграфия, автотематика.

Языки: английский разговорный

О себе: ответственна и пунктуальна. Считаю, что к работе должен быть стимул, поэтому не рассматриваю дешевые заказы. Декларируя расценки, адекватно оцениваю свои возможности и способности. Нормально реагирую на критику и всегда готова довести текст до уровня, который устроит заказчика.