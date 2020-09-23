Графический дизайнер
Учусь на 4 курсе. Получаю диплом графического дизайнера. Делаю логотипы, фирменный стиль, макеты упаковок и т.д Я начинающий специалист и поэтому беру за заказы недорого. Набираюсь опыта. Делаю все качественно, уникально и быстро. Вы останетесь довольны.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
3 года назад
Все выполнено качественно и в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было работать.