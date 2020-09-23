Графический дизайнер

Учусь на 4 курсе. Получаю диплом графического дизайнера. Делаю логотипы, фирменный стиль, макеты упаковок и т.д Я начинающий специалист и поэтому беру за заказы недорого. Набираюсь опыта. Делаю все качественно, уникально и быстро. Вы останетесь довольны.