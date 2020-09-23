KseniaKa9

Ксения Калугина KseniaKa9

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Графический дизайнер

Учусь на 4 курсе. Получаю диплом графического дизайнера. Делаю логотипы, фирменный стиль, макеты упаковок и т.д Я начинающий специалист и поэтому беру за заказы недорого. Набираюсь опыта. Делаю все качественно, уникально и быстро. Вы останетесь довольны. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nastya760
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
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Все выполнено качественно и в срок!
Отличный заказчик. Приятно было работать.
Ответный отзыв