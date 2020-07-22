Здравствуйте, меня зовут Артур Бобров .
Я являюсь фрилансером, где выполняю работы по специализации веб дизайнер и графический дизайн. Больше всего люблю делать дизайн сайтов, а так же с большой любовью решать любой сложности задачи. Нацелен на решение задач клиента. Всегда стремлюсь создать что то новое и оригинальное. Каждый день я совершенствуюсь в своей сфере. Я буду полезен вам тем, что я энергичный и перспективный. Ниже вы можете ознакомиться с моими навыками и умениями, личными качествами.
Мои личные качества :
-стрессоустойчивость
-большая сила воли
-усидчивость
-внимательность
-аккуратность
-самостоятельность
-исполнительность
-творческий подход к работе
- ответственность
Профессиональные навыки и умения:
-Знание HTML
-Знание CSS
-Знания Sass
-Знания Gulp
-Знания программ Adobe photoshop и Adobe illustrator
-Навык управления временем
-Навык решения проблем
-Навык уверенного пользователя ПК
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