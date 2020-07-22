Architas

Артур Architas

 
26 летРоссия/Агрыз
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте, меня зовут Артур Бобров . 

Я являюсь фрилансером, где выполняю работы по специализации веб дизайнер и графический дизайн. Больше всего люблю делать дизайн сайтов, а так же с большой любовью решать любой сложности задачи. Нацелен на решение задач клиента. Всегда стремлюсь создать что то новое и оригинальное. Каждый день я совершенствуюсь в своей сфере. Я буду полезен вам тем, что я энергичный и перспективный. Ниже вы можете ознакомиться с моими навыками и умениями, личными качествами. 

Мои личные качества :

-стрессоустойчивость 

-большая сила воли 

-усидчивость

-внимательность 

-аккуратность

-самостоятельность 

-исполнительность

-творческий подход к работе 

- ответственность 

Профессиональные навыки и умения:

-Знание HTML

-Знание CSS

-Знания Sass

-Знания Gulp

-Знания программ Adobe photoshop и Adobe illustrator

-Навык управления временем 

-Навык решения проблем 

-Навык уверенного пользователя ПК

Дизайн сайтаHTMLCSSIllustratorSASSGulpPhotoshop
Портфолио
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