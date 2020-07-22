Здравствуйте, меня зовут Артур Бобров .

Я являюсь фрилансером, где выполняю работы по специализации веб дизайнер и графический дизайн. Больше всего люблю делать дизайн сайтов, а так же с большой любовью решать любой сложности задачи. Нацелен на решение задач клиента. Всегда стремлюсь создать что то новое и оригинальное. Каждый день я совершенствуюсь в своей сфере. Я буду полезен вам тем, что я энергичный и перспективный. Ниже вы можете ознакомиться с моими навыками и умениями, личными качествами.

Мои личные качества :

-стрессоустойчивость

-большая сила воли

-усидчивость

-внимательность

-аккуратность

-самостоятельность

-исполнительность

-творческий подход к работе

- ответственность

Профессиональные навыки и умения:

-Знание HTML

-Знание CSS

-Знания Sass

-Знания Gulp

-Знания программ Adobe photoshop и Adobe illustrator

-Навык управления временем

-Навык решения проблем

-Навык уверенного пользователя ПК