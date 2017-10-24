Необходимо разработать простое приложение под iOS. Оно будет взаимодействовать с API Вконтакте и Facebook, при регистрации. Пользователям будет приложение задават один из сотни вопросов находившиеся в базе, пользователь приложения должен отвечать ...
Доработка Android-приложения
Здравствуйте. На удаленку нужен Android дев, который сможет объединится с нашим и доработать перечень багов по проекту
В идеале выделять 30+ часов в неделю
Стек технологий:
Android SDK( activity, fragment, recylcerview ,adapter), Java 7 core , rxJava, retrofit2, firebase, MVVM, Rest Api , Ormlite, git, gradle.
Жду примеры ваших работ и условия сотрудничества
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