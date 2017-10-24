Доработка Android-приложения

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Здравствуйте. На удаленку нужен Android  дев, который сможет объединится с нашим и доработать перечень багов по проекту

В идеале выделять 30+ часов в неделю

Стек технологий:

Android SDK( activity, fragment, recylcerview ,adapter),  Java 7 core , rxJava, retrofit2, firebase, MVVM,  Rest Api , Ormlite, git, gradle.

Жду примеры ваших работ и условия сотрудничества

AndroidFirebaseGitJava
8 лет назад
kalym
Павел 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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