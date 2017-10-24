Мобильная версия сайта

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Добрый день! Необходимо довести до ума существующую мобильную версию. А именно: исправить немного шапку, поправить логотип (его не видно), также привязать номер телефона к смс оповещению о заявках с сайта.  

8 лет назад
elena_voronova
Елена 
43 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров