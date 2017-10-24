Необходимо разработать простое приложение под iOS. Оно будет взаимодействовать с API Вконтакте и Facebook, при регистрации. Пользователям будет приложение задават один из сотни вопросов находившиеся в базе, пользователь приложения должен отвечать ...
Обертка для webview для iOS на Swift
Требуется разработать обертку для webview для iOS (iphone,ipad) на Swift.
Оплата поэтапно по факту выполнения.
Проект простейший (уже реализован аналогичный для Android).
В приоритете разработчики, у которых уже есть шаблонная заготовка обертки для webview.
Если у вас есть работы с использованием webview – прошу скинуть пару ссылок на них.
Подробное ТЗ со скринами есть (вышлю на почту).
Заявки фрилансеров
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