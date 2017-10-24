Обертка для webview для iOS на Swift

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка144 просмотра

Требуется разработать обертку для webview для iOS (iphone,ipad) на Swift. 

Оплата поэтапно по факту выполнения. 

Проект простейший (уже реализован аналогичный для Android). 

В приоритете разработчики, у которых уже есть шаблонная заготовка обертки для webview. 

Если у вас есть работы с использованием webview – прошу скинуть пару ссылок на них. 

Подробное ТЗ со скринами есть (вышлю на почту).

AndroidiOSSwift
8 лет назад
nwnet
Олег 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров