Обертка для webview для iOS на Swift

Требуется разработать обертку для webview для iOS (iphone,ipad) на Swift.

Оплата поэтапно по факту выполнения.

Проект простейший (уже реализован аналогичный для Android).

В приоритете разработчики, у которых уже есть шаблонная заготовка обертки для webview.

Если у вас есть работы с использованием webview – прошу скинуть пару ссылок на них.

Подробное ТЗ со скринами есть (вышлю на почту).