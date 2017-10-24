Создать приложение для интернет- магазина на Ios и Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок146 просмотров

Нужно мобильное приложение для интернет - магазина под Ios и Андроид 

Есть ТЗ, есть дизайн, есть контент. 

Рассматриваю как нейтив так и гибрид установку . 

AndroidiOS
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров