Мобильное приложение для IOS и ANDROID - Radio

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт20 заявок217 просмотров

Приложение для мобильного оператора. Данное приложение должно стримить заданные радиостанции.

Прикрепляю краткую информацию по приложению.

Что необходимо - проработать дизайн данного приложения, разработать весь функционал. 

Возможно дальнейшая доработка и подготовка обновлений.

Логотип имеется.

Детальное обсуждения проекта после того, как будет выбран исполнитель.

AndroidiOS
8 лет назад
tatianaculciu
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров