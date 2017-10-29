Технический аудит+ тестирование Android приложения

Есть приложение для кешбек сервиса в Play Market, оно работает, но есть ошибки и неудобства.

Есть исходники, нужно провести полный технический аудит и тестирование, и последующий рефакторинг приложение.

Ссылку дам потенциальному исполнителю. Сроки очень сжатые. Рассмотрю ваши предложения.

Вот примеры такого приложения:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bz.epn.cashback.epncashback&hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=smarty.sale.smartysale

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alibonus.alibonus