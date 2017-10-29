Технический аудит+ тестирование Android приложения

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Завершен2 заявки235 просмотров

Есть приложение для кешбек сервиса в Play Market,  оно работает, но есть ошибки и неудобства.

Есть исходники, нужно провести полный технический аудит и тестирование, и  последующий рефакторинг приложение.

Ссылку дам потенциальному исполнителю. Сроки очень сжатые. Рассмотрю ваши предложения.

Вот примеры такого приложения:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bz.epn.cashback.epncashback&hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=smarty.sale.smartysale

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alibonus.alibonus

Android
8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
1 день
Очень рекомендую Виктора, в краткие сроки провел тестирование, предоставил информативный отчет о критических проблемах и составил план задач, разбив их на приоритеты. Спасибо.
Приятно работать с человеком который точно знает что ему нужно. На связи, четкая задача, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад