Декомпелировать приложение из App Store

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки170 просмотров

Здравствуйте есть 2 приложения в App Store необходима декомплировать и дать ответы на несколько вопросов, оплачу на Яндекс Деньги или WM

8 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров