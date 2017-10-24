Парсер иконки из AppStore (iTunes) на Swift

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужна функция получения ссылки на иконку приложения по ID этого приложения. 

Нельзя использовать App Transport Security Settings/Allow Arbitrary Loads

Реализация на Swift 4 без подов

Swift
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров