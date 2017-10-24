Интересуют готовые решения для платформ ios и android? Рассмотрю варианты. Примерное тз прилагаю.
Парсер иконки из AppStore (iTunes) на Swift
Нужна функция получения ссылки на иконку приложения по ID этого приложения.
Нельзя использовать App Transport Security Settings/Allow Arbitrary Loads
Реализация на Swift 4 без подов
Заявки фрилансеров
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