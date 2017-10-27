Разработка кроссплатформенного приложения IOS ANDROID - срочно

$345
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки214 просмотров

Разработка кроссплатформенного приложения по дизайну - срочно

Дизайн уже готов, ТЗ имеется

Оплата БЕЗ авансов, но по-этапно, сделали этап мы оплатили и так далее

Бюджет 20 000 рублей

Сроки 5-6 дней на всю работу, сегодня требуется предоставить первые результаты

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AndroidiOS
8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров