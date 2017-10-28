Приложение Свадьба plus

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка178 просмотров

Описание в прикрепленном файле.

Доработка сообщений 

8 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mercooliy
Евгений 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$300
20 дней
Мы сотрудничали с Евгением в ходе разработки приложения Свадьба plus. Хотелось бы отметить его высокий профессионализм, внимание к заказчику и ответственный подход к работе. Все наши пожелания были учтены, все детали внимательно исполнены, все выполнено в срок, качественно и со вкусом. С удовольствием рекомендую Евгения как надежного и компетентного специалиста по написанию приложений под платформы iOS и Android.
Четко и по делу

Заявки фрилансеров

mercooliy
Евгений 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад