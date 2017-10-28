Интересуют готовые решения для платформ ios и android? Рассмотрю варианты. Примерное тз прилагаю.
Приложение Свадьба plus
Описание в прикрепленном файле.
Доработка сообщений
Выбранный исполнитель
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