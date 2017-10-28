mercooliy

Евгений mercooliy

 
33 годаРоссия/Волгоград
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик iOS, Android платформ.

Являюсь разработчиком программ для мобильных устройств.  https://jeleapps.com

AndroidiOS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Artem456
Артем 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Приложение на ios
Прекрасно выполненная работа. Всегда на связи, все оперативно. Продолжаем сотрудничество.
Все четко по оплате и задаче!
Ответный отзыв
Ruslan200079
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание приложения для Андройд Плей Маркет
Обратились к Евгению, за разработкой приложения для Андройд. Все сделал быстро, сам запустил и проверил работоспособность. Вообщем профессионал своего дела, рекомендую.
Всё отлично, адекватный заказчик
Ответный отзыв
rustem-bakiev
Даниил 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Android приложения для отправки координат по url
Супер! Всё четко работает и быстро! И без предоплаты!
Оплата была, всё ок.
Ответный отзыв
perepelkindv_del
Денис 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$300
10 баллов
6 лет назад
Приложение Свадьба plus
Мы сотрудничали с Евгением в ходе разработки приложения Свадьба plus. Хотелось бы отметить его высокий профессионализм, внимание к заказчику и ответственный подход к работе. Все наши пожелания были учтены, все детали внимательно исполнены, все выполнено в срок, качественно и со вкусом. С удовольствием рекомендую Евгения как надежного и компетентного специалиста по написанию приложений под платформы iOS и Android.
Четко и по делу
Ответный отзыв
Мобильные приложения
4 отзыва
$30/час
от $2000от 20 дней
нет рейтинга