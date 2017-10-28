Мы сотрудничали с Евгением в ходе разработки приложения Свадьба plus. Хотелось бы отметить его высокий профессионализм, внимание к заказчику и ответственный подход к работе. Все наши пожелания были учтены, все детали внимательно исполнены, все выполнено в срок, качественно и со вкусом. С удовольствием рекомендую Евгения как надежного и компетентного специалиста по написанию приложений под платформы iOS и Android.