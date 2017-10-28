Разработчик iOS, Android платформ.
Являюсь разработчиком программ для мобильных устройств. https://jeleapps.com
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$10
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Портфолио
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- Приложение проекта Свадьба+ (iOS и Android)437 просмотров
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- Приложение для получения купонов и бронирования335 просмотров
- Приложения для поиска мест развлечений (Android)265 просмотров
- Автофорум+352 просмотра
- Активный бизнесмен307 просмотров
- Анониманая соц сеть Секрет (iOS)477 просмотров
- Приложение iOS для доски объявлений (аналог авито)1080 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Прекрасно выполненная работа. Всегда на связи, все оперативно. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Все четко по оплате и задаче!
$10
10 баллов
6 лет назад
Обратились к Евгению, за разработкой приложения для Андройд. Все сделал быстро, сам запустил и проверил работоспособность. Вообщем профессионал своего дела, рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично, адекватный заказчик
$10
10 баллов
6 лет назад
Супер! Всё четко работает и быстро! И без предоплаты!
Ответный отзыв
Оплата была, всё ок.
$300
10 баллов
6 лет назад
Мы сотрудничали с Евгением в ходе разработки приложения Свадьба plus. Хотелось бы отметить его высокий профессионализм, внимание к заказчику и ответственный подход к работе. Все наши пожелания были учтены, все детали внимательно исполнены, все выполнено в срок, качественно и со вкусом. С удовольствием рекомендую Евгения как надежного и компетентного специалиста по написанию приложений под платформы iOS и Android.
Ответный отзыв
Четко и по делу
Мобильные приложения
4 отзыва
$30/час
от $2000от 20 дней
нет рейтинга