Android приложения для отправки координат по url

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен4 заявки210 просмотров

Привет!

Надо написать простое android приложение, которое будет каждый интервал минут отправлять url:

1) указываем ссылку в приложении типа site.ru/car.php?car=1&x=координаты_x&y=координаты_y

2) поле для интервала времение в минутах для отправки get запроса url

Вот и всё.. всё через интернет отправляется wifi, 3g

Android
8 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mercooliy
Евгений 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Супер! Всё четко работает и быстро! И без предоплаты!
Оплата была, всё ок.

Заявки фрилансеров

mercooliy
Евгений 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад