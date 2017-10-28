Получение сторис из инстаграм Swift / iOS

Нужно реализовать следующие функции в Swift файле: 1. Функция, куда передаю логин и пароль от пользователя (также двухфакторная)2. Функция, возвращающая сторис (те что умирают через сутки). По факту это прямые ссылки на видеороликиДругим разработчиком был написан модуль, но без двухфакторной аунтификации. Если разберетесь как прикрутить - будет еще круче, чем с нуля переписывать) К слову, от этого же разработчика в другом модуле есть аунтификация с двухфакторкой. Язык – Swift.