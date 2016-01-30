Приложение iOS для доски объявлений (аналог авито)
Добавлена1080 просмотров
8 лет назад
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Приложение является поддержкой сервиса доски бесплатных объявлений аналога авито, имеет функционал поиска, добавления в избранное, добавление своих объявлений, авторизации, регистрации на сервисе, и конечно просмотр всех объявлений по категориям.